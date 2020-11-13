В Бурятии реальная стоимость жилья отделкой – почти 63 тыс руб за метр

Собственники квартир просят 80 тысяч за квадратный метр, риэлторы - 90 тысяч рублей



Реальная стоимость квадратного метра жилья в республике на сегодняшний день составляет 62 тысячи 800 рублей, а не 82 310 рублей. Последняя цифра среднестатистическая по всему Дальнему Востоку, сообщил минстрой республики.



Отметим, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по регионам России рассчитывается согласно методики, утвержденной приказом минстроя России в 2018 году.



«Проведено совещание, по итогам которого совместно с Бурятстатом выработаны новые подходы мониторинга стоимости жилья. Застройщиками до 1 октября этого года была подана в новом формате статистическая отчетность по квартирам среднего качества с учетом отделки. На основании уже новых отработанных данных реальная стоимость квадратного метра жилья в Бурятии составляет 62 800 рублей»,- заявил Николай Рузавин, министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.



Статистическая информация о ценах одного квадратного метра общей площади жилья предоставляется в Бурятстат ежеквартально юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, занимающимися операциями с недвижимостью. «Надо различать, кто продает квартиру: застройщик, физическое лицо или риэлтор. От застройщиков стоимость одного квадратного метра с отделкой в среднем составляет 60 тысяч рублей, от собственников квартир - 80 тысяч, от риэлторов - 90 тысяч рублей»,- добавил министр.



Он также отметил, что на стоимость жилья влияют такие факторы, как: расположение дома, его отдаленность от центра города; планировка квартиры; наличие отделки; этаже. Например, в 110-115-х кварталах стоимость одного квадратного метра в среднем от застройщиков составляет 45 тысяч рублей. На стоимость влияют также увеличение количества льготных ипотечных программ по сниженным процентным ставкам; рост спроса на жилье и ряд других факторов.



Для сдерживания необоснованного роста цен на жилье с основными застройщиками жилья в Улан-Удэ подписано соглашение о взаимодействии. Главам органов местного самоуправления даны поручения о разработке предложений по мерам стимулирования индивидуального жилищного строительства.



Планируется увеличение объемов ввода жилья за счет участия застройщиков в федеральном проекте «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». По этому проекту в июле от республики подана заявка на строительство объектов инженерной инфраструктуры на 2021-2024 годы на общую сумму 770,880 миллиона рублей с обеспечением ввода жилья объемом 408,2 тысячи квадратных метров.



Также для развития жилищной застройки правительством Бурятии совместно с администрацией Улан-Удэ и инвестором ООО «Бургражданстрой» заключено трехстороннее соглашение по строительству домостроительного комбината с жилищной застройкой и объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в 146-148-м кварталах. Благодаря тому, что все производство будет вестись на месте, в республике появится возможность снижения цен на жилье в новостройках.



Фото: egov-buryatia.ru

