Безработица в Бурятии выросла в шесть раз с начала года

Уровень общей безработицы в августе достиг почти десяти процентов



В Бурятии по итогам обследования рабочей силы в августе нынешнего года 45,4 тысячи человек (10,6 %) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации труда классифицируются как безработные), сообщает Бурятстат. Уровень общей безработицы в августе без учета учащихся и студентов дневной формы обучения и пенсионеров, оценивался в 9,7 % в возрасте 15 лет и старше.



К концу сентября 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 29,3 тысячи человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 27,2 тысячи человек имели статус безработного. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы составил 6,3 % (конец июля - 6,7%). Из общего числа безработных 23,8 тысячи человек получали пособие по безработице.



В сентябре 2020 года получили статус безработного 2221 человек.



В целом численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования, составила 427,2 тысячи человек или 43,3 % от общей численности населения республики. Из них 381,9 тысячи человек были заняты в экономике республики. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 50,7 %.



В Бурятии по состоянию на 13 мая численность безработных, состоящих на учете, составила 16,5 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы достиг 3,8% от числа трудоспособных граждан, сообщали в правительстве республики. Фактически речь шла о почти четырехкратном росте.



Правда, при этом нужно отметить, что Бурятия не превышает среднероссийские показатели. По данным Росстата, уровень безработицы в сентябре составил 6,3 процента, сократившись впервые с начала пандемии (в августе было 6,4 процента, в июле — 6,3, в июне — 6,2, в мае — 6,1, в апреле — 5,8, в марте — 4,7).



Фото: pixabay.com

В Бурятии по итогам обследования рабочей силы в августе нынешнего года 45,4 тысячи человек (10,6 %) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации труда классифицируются как безработные), сообщает Бурятстат. Уровень общей безработицы в августе без учета учащихся и студентов дневной формы обучения и пенсионеров, оценивался в 9,7 % в возрасте 15 лет и старше.К концу сентября 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 29,3 тысячи человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 27,2 тысячи человек имели статус безработного. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы составил 6,3 % (конец июля - 6,7%). Из общего числа безработных 23,8 тысячи человек получали пособие по безработице.В сентябре 2020 года получили статус безработного 2221 человек.В целом численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования, составила 427,2 тысячи человек или 43,3 % от общей численности населения республики. Из них 381,9 тысячи человек были заняты в экономике республики. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 50,7 %.В Бурятии по состоянию на 13 мая численность безработных, состоящих на учете, составила 16,5 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы достиг 3,8% от числа трудоспособных граждан, сообщали в правительстве республики. Фактически речь шла о почти четырехкратном росте. Напомним, в конце прошлого года уровень регистрируемой безработицы не превышал 1% (около 4,6 тысячи человек). Иными словами, регистрируемая безработица с конца прошлого года выросла более чем в шесть раз.Правда, при этом нужно отметить, что Бурятия не превышает среднероссийские показатели. По данным Росстата, уровень безработицы в сентябре составил 6,3 процента, сократившись впервые с начала пандемии (в августе было 6,4 процента, в июле — 6,3, в июне — 6,2, в мае — 6,1, в апреле — 5,8, в марте — 4,7).Фото: pixabay.com