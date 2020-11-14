В Бурятии восстановили подачу электроэнергии в северные районы

Энергетики подключили к централизованному энергоснабжению жителей Баргузинского и Курумканского районов



В два часа ночи удалось найти причину технологического нарушения электроснабжения жителей Баргузинского и Курумканского районов, произошедшего 13 ноября в 12:41. Причиной повреждения воздушной линии электропередачи 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин стало спиленное «черными» лесорубами дерево, попавшее на провода из внеохранной зоны. Для поиска злоумышленников подано заявление в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе энергокомпании.



Напомним, днем 13 ноября под отключение электроснабжения попали жители 41 населенного пункта, которых в течение часа энергетики обеспечили электричеством из резервных источников. С момента отключения до поздней ночи сотрудники «Россети Сибирь» осматривали линию электропередачи и искали повреждение. Ситуация осложнялась протяженностью линии электропередачи в 73 км, которая проходит в горах и труднодоступной таёжной местности. Электроснабжение жителей по нормальной схеме восстановлено в 14 ноября 4:24 местного времени.



Для скорейшей ликвидации последствий нарушения энергетики привлекали дополнительные силы и средства. В восстановительных работах участвовали 29 человек, 10 единиц техники. Действия по скорейшему устранению последствий технологического нарушения на линии электропередачи в районах Бурятии координировал оперативный штаб «Россети Сибирь». Районные администрации и МЧС России оказывали оперативное содействие в проведении аварийно-восстановительных работ.



Фото: rosseti-sib.ru

