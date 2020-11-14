Глава Бурятии заявил о закрытии торговых центров и общепита

В республике вводится новая волна антиковидных ограничений



Глава Бурятии Алексей Цыденов в связи с ситуацией по новой коронавирусной инфекции опубликовал обращение к жителям республики. Публикуем текст обращения полностью:



«Уважаемые земляки.



Все вы видите, что СOVID-19 в республике, в стране, да и во всем мире не отступает.



На сегодня в больницах республики развернуто 2678 «ковидных» коек, занято 2225 коек. В среднем по республике занято 82% коек, но в городе Улан-Удэ - 90%. На дому, на амбулаторном лечении 2616 человек. Под медицинским наблюдением - 12925 человек, в том числе бессимптомные носители и контактные лица.



Задействованы все ресурсы. К работе привлечены студенты медвузов и колледжей. Работают волонтеры.



Принимаются такие решения, как перепрофилирование гостиниц под «ковидные» госпитали, использование «ковидных» такси, начали СМС-оповещение по результатам тестирования, открыли дополнительные колл-центры. Ввели электронные больничные, которые можно оформлять дистанционно. И многие другие меры.



Президентом России принято решение о бесплатной выдаче лекарств всем больным, лечащимся на дому.



Вместе с тем ситуация остается не простой.



Прирост больных не сокращается. В аптечной сети имеется дефицит лекарственных средств.



Коек для больных требуется с каждым днем все больше.



Мы каждый день делаем более 5 тысяч тестов. Из расчета на количество жителей - мы в числе лидеров в стране. Но на сегодня в лабораториях остается в ожидании более 25 тысяч необработанных тестов.



Для решения этого вопроса мы стали более широко применять экспресс-тестирование. Экспресс-тесты, в первую очередь на антиген, стоят в два раза дороже, чем тесты ПЦР и не оплачиваются из бюджета ОМС. А полностью идут за счет средств республиканского бюджета.



Помимо значительной федеральной поддержки, мы уже направили на борьбу с СOVID-19 только по линии здравоохранения более 700 млн рублей из республиканского бюджета. Это без учета затрат на подготовку школ, социальных объектов, поддержку экономики и коммунальной сферы. Все вместе это стоило бюджету республики более 2,5 млрд рублей.



Деньги - это важная составляющая, но я бы хотел обратить внимание на то, что мы значительно сократили медицинскую помощь «нековидным» больным. Поскольку почти все больницы, за исключением онкологического центра и туберкулезного диспансера, перевели под лечение больных СOVID-19. Хотя и другим больным тоже нужна помощь.



Несмотря на имеющиеся проблемы, ситуация со смертностью у нас не превышает прошлогодние показатели. За 10 месяцев текущего года общая смертность, не только от СOVID-19, ниже чем в прошлом году. И даже если сравнивать напряженный октябрь с октябрем прошлого года - то и тут общая смертность ниже прошлогодней. Но есть незначительный рост по смертности от болезней органов дыхания, в том числе от пневмонии, не только «ковидной», но и, так скажем, обычной внебольничной пневмонии. Подчеркну, что даже с учетом этого общая смертность все равно ниже уровня прошлого года.



Отдельно хочу обратить внимание на то, как сейчас работает вся система здравоохранения, и, в первую очередь, врачи и весь медицинский персонал. Как в «ковидных» госпиталях, так и в первичном звене. На износ. У врачей уже нет ни моральных, ни физических сил. Наши медики сегодня работают уже исключительно на силе воли и сжав зубы. Огромное им за это спасибо!



При этом количество больных не уменьшается.



Исходя из текущей ситуации, школьники с понедельника выйдут на учебу не везде. В Улан-Удэ, Иволгинском районе, в Гусиноозерске, Северобайкальске и в других крупных населенных пунктах республики очно к учебе приступят только 9 и 11 классы. Все остальные классы начнут учебу в дистанционном режиме. Поскольку для первых классов дистанционное образование - мера очень условная, они не переводятся на дистанционное образование. Для них на две недели продлеваются каникулы. Дополнительное учебное время будет компенсировано им с 15 до 30 мая.



ВУЗы также в основном переходят на дистанционный формат учебы.



Понятно, что дистанционное образование — это «антиковидная» мера, призванная минимизировать взаимные контакты детей и распространение болезни через них к родителям и родственникам.



Но мы не можем весь учебный год держать детей на дистанте.



В связи с этим с целью перелома ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции с 16 ноября на две недели приостанавливают работу все торговые центры, объекты общепита, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Напомню, что ранее мы уже ввели требование о переводе 30% работников всех организаций на дистанционный режим работы.



Хочу сразу подчеркнуть, что ограничения только на две недели. Продления ограничений не будет. Если кто-то в этот период нарушит условия ограничений, то по иску Роспотребнадзора может быть закрыт уже на более длительный срок. Прошу всех в эти две недели соблюдать условия ограничений. Повторю, общего продления ограничений не будет. Прошу всех жителей, особенно молодежь, в эти две недели максимально оставаться дома, не выходить, не общаться, снизить все возможные контакты.



Также хочу обратить внимание на то, что по поручению Президента все организации и индивидуальные предприниматели, попадающие в перечень наиболее пострадавших видов деятельности, освобождаются от уплаты налогов до конца текущего года. И все выплаты переносятся на следующий год с реструктуризацией до конца года.



Также Правительством республики в Хурал внесен законопроект, по которому для указанных наиболее пострадавших видов деятельности в будущем году налоги по УСНО снижаются в три или в шесть раз, в зависимости от способа начисления.



Уважаемые земляки. Уважаемые предприниматели. Я понимаю все проблемы и не простую ситуацию, в которой вы находитесь.



Но нам необходимо переломить ситуацию. Нам нужно дать возможность нашим врачам оказать помощь каждому, кто в этом нуждается. Снизить количество «ковидных» больных, чтобы люди с другими болезнями также могли получать помощь.



Надо создать условия, чтобы наши дети смогли учиться.



И если мы не переломим ситуацию, то, в конце концов, мы можем закрыться в больших масштабах, но уже надолго.



Уважаемые земляки. Будьте внимательны и аккуратны. Носите маски, дезинфицируйте руки. Берегите себя и своих близких!



Вместе мы справимся. Здоровья всем!»



Фото: «Номер один»



