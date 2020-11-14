Пандемия победила Чингисхана

В Монголии отменили награждения орденом «Чингисхан» кого-либо в этом году в связи COVID-19



В Монголии из-за распространения коронавируса внутри страны и перехода на режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности в этом году отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня национальной гордости, в том числе церемония вручения ордена «Чингисхан», сообщает



Другими словами, администрация президента Монголии приняла решение о нецелесообразности награждения орденом «Чингисхан» кого-либо в этом году в связи со сложившей ситуацией.



В понедельник, 16 ноября, Монголия отметит День национальной гордости или 858-летие со дня рождения Чингисхана. В этот день президент Монголии традиционно награждает высшей государственной наградой «Чингисхан» одного человека за особые заслуги перед родиной и народом.



День гордости Монголии является национальным праздником и официально объявлен нерабочим днем, согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах». Дата Дня национальной гордости была установлена в 2012 году правительством Монголии в преддверии 850-летнего юбилея со дня рождения Чингисхана, который считается основателем Великой монгольской империи.



Фото: kremlin.ru В Монголии из-за распространения коронавируса внутри страны и перехода на режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности в этом году отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня национальной гордости, в том числе церемония вручения ордена «Чингисхан», сообщает МОНЦАМЭ Другими словами, администрация президента Монголии приняла решение о нецелесообразности награждения орденом «Чингисхан» кого-либо в этом году в связи со сложившей ситуацией.В понедельник, 16 ноября, Монголия отметит День национальной гордости или 858-летие со дня рождения Чингисхана. В этот день президент Монголии традиционно награждает высшей государственной наградой «Чингисхан» одного человека за особые заслуги перед родиной и народом.День гордости Монголии является национальным праздником и официально объявлен нерабочим днем, согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах». Дата Дня национальной гордости была установлена в 2012 году правительством Монголии в преддверии 850-летнего юбилея со дня рождения Чингисхана, который считается основателем Великой монгольской империи.Фото: kremlin.ru