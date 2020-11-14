Каждый третий россиянин против продления новогодних каникул

Идея хорошая, но кто за это все будет платить? - задаются вопросом респонденты



«Коммунисты России» обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии. Одобряют ли россияне такую инициативу, выяснял портал



Инициатива увеличить январский отдых на две недели с сохранением зарплаты нашла поддержку у 44% россиян: «Идея хорошая, но кто за это всё будет платить?».



Каждый третий против предложения коммунистов: «Слишком расслабляет народ. Производительность труда падает»; «Зимой? С сохранением зарплаты? Уже так Путин делал весной. И что? Многие сохранили работникам зарплаты?.. Просто поувольняли народ»; «Сопьются. Наш народ не умеет нормально отдыхать!»; «У меня «серая» зарплата. В прошлый раз простой оформили и копейки заплатили».



С увеличением возраста респондентов снижается число сторонников инициативы: ее одобряют 55% молодежи до 24 лет и лишь 35% граждан старше 45 лет.



Место проведения опроса: все округа федеральные округа РФ, населенных пунктов: 381. Время проведения: 11 ноября 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.



Фото: pixabay.com «Коммунисты России» обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии. Одобряют ли россияне такую инициативу, выяснял портал SuperJob Инициатива увеличить январский отдых на две недели с сохранением зарплаты нашла поддержку у 44% россиян: «Идея хорошая, но кто за это всё будет платить?».Каждый третий против предложения коммунистов: «Слишком расслабляет народ. Производительность труда падает»; «Зимой? С сохранением зарплаты? Уже так Путин делал весной. И что? Многие сохранили работникам зарплаты?.. Просто поувольняли народ»; «Сопьются. Наш народ не умеет нормально отдыхать!»; «У меня «серая» зарплата. В прошлый раз простой оформили и копейки заплатили».С увеличением возраста респондентов снижается число сторонников инициативы: ее одобряют 55% молодежи до 24 лет и лишь 35% граждан старше 45 лет.Фото: pixabay.com