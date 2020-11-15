В Бурятии поставлен рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

Круг контактных лиц составляет 7531 человек



В Бурятии на утро 15 ноября зарегистрировано 15 139 (+271) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 59% (8884) инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Всего выздоровели от COVID-19 – 9861 (+218) человек. Умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 287 (+7) человек. Круг контактных лиц составляет 7531 человек.



Из 271 новых случаев COVID-19: 162 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 2263 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 31), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1688. В отделениях реанимации находится 97 пациентов (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 52 пациента (из них старше 65 – 32), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 25.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2678 коек, занято – 2263, свободно - 415 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,5%.



Амбулаторное лечение проходят 2728 пациентов с COVID-19, наблюдается 13116 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 396 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 85 967 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. Обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактических мероприятий работают телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора 89021693540, 411078 412883



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