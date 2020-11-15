Школьники Улан-Удэ продолжат учиться дистанционно

Для первоклассников каникулы продлены еще на две недели



В Улан-Удэ принято решение об организации обучения в дистанционной форме в школах населенных пунктов с неблагополучной эпидобстановкой. При этом учащиеся 9 и 11 классов продолжат обучение в очном формате. Так, с 16 по 30 ноября в дистанционном режиме будут обучаться школьники в г. Улан-Удэ. Для первоклассников продлены каникулы еще на две недели - до 28 ноября.



Учреждения среднего профессионального образования организуют учебный процесс в текущем режиме в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора.







Ранее глава Бурятии



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

В Улан-Удэ принято решение об организации обучения в дистанционной форме в школах населенных пунктов с неблагополучной эпидобстановкой. При этом учащиеся 9 и 11 классов продолжат обучение в очном формате. Так, с 16 по 30 ноября в дистанционном режиме будут обучаться школьники в г. Улан-Удэ. Для первоклассников продлены каникулы еще на две недели - до 28 ноября.Учреждения среднего профессионального образования организуют учебный процесс в текущем режиме в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора. Напомним , на сегодняшнее утро в Бурятии зарегистрировано 15 139 (+271) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 59% (8884) инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Всего выздоровели от COVID-19 – 9861 (+218) человек. Умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 287 (+7) человек. Круг контактных лиц составляет 7531 человек.Ранее глава Бурятии сообщал о новых ограничениях , вводимых в регионе на две недели.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ