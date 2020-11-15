В Бурятии родителей просят не подпускать детей к водоемам

Сейчас на реках идут активные процессы ледообразования
По информации инспекторов ГИМС, на водоёмах республики продолжаются процессы ледообразования. Спасатели проводят мониторинг обстановки на акваториях региона. Ведутся профилактические беседы с населением. Также в социально-значимых местах размещаются памятки и листовки, также их рассылают в мессенджерах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии.
- Сейчас в период школьных каникул убедительно просим контролировать местонахождение ребятишек и не допускать безнадзорное нахождение несовершеннолетних на берегу водоемов, - обратился к жителям Бурятии Пётр Чистяков, руководитель патрульной службы № 3 Улан-Удэнского инспекторского участка.
Напомним, первый трагический случай гибели в осенне-зимний период зарегистрирован 10 ноября в первой половине дня на реке Селенга в местности «Истоминский сор» в Кабанском районе. Проигнорировав предупреждающие знаки и пренебрегая своей безопасностью, мужчина вышел на лед для ловли рыбы. Провалившись под лед, рыбак оставался на поверхности воды, где его обнаружили очевидцы. Они вытащили мужчину на берег, но спасти его уже не удалось.
О несанкционированных местах выхода, выезда на лёд, нахождении несовершеннолетних можно сообщить на телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Бурятия 8(3012)399-999.
Фото: pixabay.com
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