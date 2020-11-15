Власти Бурятии не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели

Глава республики призвал людей "проснуться"



Алексей Цыденов в интервью четырем республиканским телеканалам рассказал о причинах принятых решений по закрытию торговых центров, сферы общественного питания и услуг, а также продлению дистанционного режима обучения в крупных населенных пунктах.



Глава Бурятии акцентировал внимание на том, что все ограничения вводятся не более, чем на две недели.



- Две недели длится инкубационный период. Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится. Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения, - ответил Алексей Цыденов на вопрос журналиста.



Глава региона назвал новые меры вынужденными, поскольку на сегодняшний день, во-первых, сильно перегружена система здравоохранения – почти все лечебные учреждения, за исключением онкологического и туберкулезного диспансера, перепрофилированы под «ковидные» госпитали. Для лечения больных COVID-19 уже задействованы и частные гостиницы, и некоторые социальные учреждения. При этом в работающих круглосуточно тест-лабораториях скопилось более 25 тысяч неисследованных проб. Системе здравоохранения нужна передышка.



- Также у нас врачи и весь медицинский персонал: фельдшеры, медсестры, медбратья, санитары и санитарки, технический персонал - люди физически на износе. Они работают, сжав зубы, на волевых и на чувстве ответственности. Мы понимаем, что если сейчас у нас они перегорят, медицинские работники, их некем будет заменить. Некому будет лечить. Нам нужно не надорвать совсем наших врачей, - отметил Глава Бурятии.



Во-вторых, назрела необходимость отмены дистанционного обучения в школах. Дети более месяца учатся дома.



- Мы опять задержали детей с выходом на учебу. Но мы же не можем детей не учить. Мы же не можем до мая месяца ждать, пока ситуация не станет лучше, и дети выйдут. Мы должны принимать меры, чтобы наши дети могли выйти на учебу. Понятно, что когда мы их выпустим, будет рост заболеваемости. Соответственно, нужно создать запас коечного фонда, запас лекарственных средств. Нам подушку безопасности, небольшой запас нужно сделать. Нам нужны две эти недели передышки, чтобы переломить ситуацию, - пояснил Глава республики.



Также ограничения претендуют третью цель: привлечь внимание жителей, показать остроту проблемы и привести к более ответственному с их стороны отношению к эпидемиологической ситуации.



- И еще, честно, это встряска: все-таки, люди, проснитесь! У нас большая часть людей ответственно относится: маски носят и дезинфекцию проводят. Но часть, все-таки - безответственно. У нас 50% выявляемых случаев - это люди от 19 до 30 лет. То есть молодежь ходит, не думает ни себе, ни о близких, ни об окружающих. У нас такая задача: привлечь внимание всех, показать, что не время для шуток и безответственного отношения. Нужно всем собраться и думать, повторюсь, не только о себе. Нужно сейчас эту ситуацию изменить и в сознании, и в поведении, и в системе здравоохранения. Я надеюсь, что через две недели у нас будет другая ситуация, - заявил Алексей Цыденов.



Фото: "Номер один"

