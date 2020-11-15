В Забайкалье почти сравнялись число новых случаев COVID-19 и число выздоровевших

В настоящее время в моностационарах края в тяжелом состоянии находится 131 человек, на ИВЛ - 68 человек



В Забайкалье, по данным регионального министерства здравоохранения, на 15 ноября зарегистрировано 264 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, всего с начала года 15 486 случаев. За прошедшие сутки выписано 262 пациента. Из них: 15 человек из стационара, 247 - амбулаторно. Всего с начала года выписано 12252 пациента, умерли 219 человек.



В настоящее время в моностационарах края в тяжелом состоянии находится 131 человек, на ИВЛ - 68 человек. Как показывает статистика, это люди в возрасте старше 65 лет с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом и другими хроническими заболеваниями.



Благодаря предпринятым в регионе мерам, удалось стабилизировать ситуацию в Чите. Как отмечают специалисты регионального Роспотребнадзора, в настоящее время наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией регистрируется в сельских районах, сообщает официальный краевой портал.



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