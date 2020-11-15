Монголия продлила строгий карантин на 14 дней

Предложение исследователей и ученых поддержала Государственная чрезвычайная комиссия
Правительство Монголии на своем внеочередном заседании сегодня, 15 ноября, поддержало предложение Государственной чрезвычайной комиссии продлить строгий карантин (режим всеобщей повышенной готовности) на 14 дней, сообщает МОНЦАМЭ.
Таким образом, режим всеобщей повышенной готовности, введенный по всей стране с 06:00 часов 12 ноября до 06:00 часов 17 ноября, продлится до 06:00 часов первого декабря.
В ходе состоявшегося заседания совета при министре здравоохранения ученые и исследователи, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, предложили продлить карантин на две недели. Это предложение получило поддержку на заседании Государственной чрезвычайной комиссии и было направлено в правительство.
На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 428 случаев заражения коронавирусом. Из них 328 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В Улан-Баторе зарегистрировано девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а в аймаке Сэлэнгэ - три.
На утренней пресс-конференции минздрав объявил, что проходят лечение от коронавирусной инфекции 95 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, состояние здоровья 20 пациентов оценивается как средней тяжести, 73 имеют легкую форму заболевания.
Фото: montsame.mn
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