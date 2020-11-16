В Бурятии работникам «управляшки» постоянно задерживали зарплату

Это привлекло внимание прокуратуры и трудинспекции







Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в работе одной из управляющих компаний в Кабанском районе.

«Работодатель нарушал сроки выплаты зарплаты работникам. С декабря 2019 года по июнь 2020 года зарплата выплачивалась с задержкой на 10–18 дней. В нарушение закона в трудовых договорах предусматривалась выплата заработной платы один раз в месяц», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес гендиректору компании представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.За невыплату зарплаты в установленный срок в отношении работодателя возбудили административное дело. По решению трудовой инспекции руководитель «управляшки» оштрафован на 10 тысяч рублей.Фото: «Номер один»