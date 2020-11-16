В Бурятии за сутки умерли от COVID-19 десять человек

В республике общее число случаев COVID-19 достигло 15 378



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 15 378. Это на 269 случаев больше, чем было в четверг, 59% (8956) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ .За минувшие сутки умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией десять человек (297 человек с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 269 новых случаев COVID-19: 162 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 7790 человек.



В стационарах республики получают лечение 2302 пациента с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 32), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1748. В отделениях реанимации находится 91 пациент (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 49 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2678 коек, занято – 2263, свободно - 415 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,5%.



Амбулаторное лечение проходят 2870 пациентов с COVID-19, наблюдается 13524 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 9909 (+48) человек. Дополнительно снято с наблюдения 118 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2678 коек, занято – 2263, свободно - 415 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,5%.



В обсерваторе находятся 11 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4930 человек, с нарастающим итогом – от 560 363 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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