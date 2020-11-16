В Улан-Удэ ТГК-14 требует миллион с пенсионеров и инвалидов

Сумма перерасчета шокировала жильцов многоквартирного дома
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии обратились жильцы многоквартирного дома по улице Комсомольская в Улан-Удэ с жалобой на действия ТГК-14 в связи с доначислением платы за отопление. Жильцы возмущены суммой задолженности, предъявленной собственникам квартир, среди которых пенсионеры, инвалиды, безработные и многодетные семьи. За 2018 год она составила порядка одного миллиона рублей.
По запросу омбудсмена прокуратура провела проверку. Она выявила нарушения закона, допущенные при расчете корректировки (доначисления).
«В интересах жильцов дома, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно защищать свои права, прокурор подал иск в суд о признании корректировки незаконной, возложении обязанности исключить суммы доначислений из лицевых счетов. По результатам рассмотрения иска будет решен вопрос о перерасчете платы за отопление всем жильцам», сообщили в аппарате омбудсмена.
Фото: «Номер один»
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