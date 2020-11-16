В Улан-Удэ ТГК-14 требует миллион с пенсионеров и инвалидов

Сумма перерасчета шокировала жильцов многоквартирного дома





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии обратились жильцы многоквартирного дома по улице Комсомольская в Улан-Удэ с жалобой на действия ТГК-14 в связи с доначислением платы за отопление. Жильцы возмущены суммой задолженности, предъявленной собственникам квартир, среди которых пенсионеры, инвалиды, безработные и многодетные семьи. За 2018 год она составила порядка одного миллиона рублей.

По запросу омбудсмена прокуратура провела проверку. Она выявила нарушения закона, допущенные при расчете корректировки (доначисления).«В интересах жильцов дома, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно защищать свои права, прокурор подал иск в суд о признании корректировки незаконной, возложении обязанности исключить суммы доначислений из лицевых счетов. По результатам рассмотрения иска будет решен вопрос о перерасчете платы за отопление всем жильцам», сообщили в аппарате омбудсмена.Фото: «Номер один»