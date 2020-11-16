Житель Бурятии осужден за незаконное ношение оружия

Он получил условный срок за покупку и перевозку самодельного пистолета



В Бурятии Северобайкальский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Таксимо, обвиняемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов к нему, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В суде установлено, что подсудимый в нарушение установленного федеральным законом «Об оружии» порядка приобрел у неустановленных лиц самодельный пистолет и патроны. С покупкой он отправился поездом в Новосибирск, но на станции Северобайкальск был задержан сотрудниками транспортной полиции, которые нелегальное оружие и боеприпасы у него обнаружили и изъяли.



Судом с учетом позиции государственного обвинителя Байкальской транспортной прокуратуры, признания подсудимым своей вины, ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.



Фото: pixabay.com



