16.11.2020
Житель Бурятии осужден за незаконное ношение оружия

Житель Бурятии осужден за незаконное ношение оружия

Он получил условный срок за покупку и перевозку самодельного пистолета

В Бурятии Северобайкальский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Таксимо, обвиняемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов к нему, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В суде установлено, что подсудимый в нарушение установленного федеральным законом «Об оружии» порядка приобрел у неустановленных лиц самодельный пистолет и патроны. С покупкой он отправился поездом в  Новосибирск, но на станции Северобайкальск был задержан сотрудниками транспортной полиции, которые нелегальное оружие и боеприпасы у него обнаружили и изъяли.

Судом с учетом позиции государственного обвинителя Байкальской транспортной прокуратуры, признания подсудимым своей вины, ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Фото: pixabay.com

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