Лечить – так лечить

Списки самых востребованных и самых высокооплачиваемых вакансий в республике совпадают медиками



В Бурятии в ТОП-5 самых востребованных вакансий попали профессии в сфере медицины, охраны общественного порядка, строительства. Более 100 вакансий представлены работодателями по следующим специальностям: фельдшер скорой медицинской помощи, врач, стрелок, водитель автомобиля,каменщик.



Так же востребованными остаются следователи, воспитатели, пекари, повара, кассиры, сообщает Республиканское агентство занятости.



А ТОП- 5 самых высокооплачиваемых профессий в регионе несколько иной: проходчик – 140 000 руб., - геолог - 130 00 руб., врач - 120 000 руб., бетонщик - 100 000 руб., маркшейдер - 100 000 руб., медицинская сестра - 75 000 руб.



«В этом году в органы службы занятости обратилось более 1300 работодателей, заявивших о потребности в работниках и наличии свободных рабочих мест», - рассказал Александр Башкирцев, руководитель Республиканского агентства занятости населения.



В Бурятии базе службы занятости 11 тысяч вакансий. Все они представлены на портале «Работа в России», что позволяет соискателю подобрать вакансию самостоятельно без личного обращения в службу занятости.



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