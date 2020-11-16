В Улан-Удэ «Водоканал» незаконно оштрафовал горожанку на 30 тыс рублей

Муниципальное предприятие отменило штраф после проверки Госстройжилнадзора





В Улан-Удэ после проверки, проведенной Госстройжилнадзором, МУП «Водоканал» отменило штраф в размере более 30 тысяч рублей, незаконно начисленный жительнице города муниципальным предприятием, сообщили в надзорном органе.



В него обратилась собственница дома, которой начислили штрафные санкции за несанкционированное подключение к системе холодного водоснабжения и водоотведения. Женщине был выставлен счет в том числе и за работы по отключению от водопроводной сети, тогда как она пользовалась водоколонкой и исправно вносила платежи.



Инспектор жилнадзора совместно с бригадой специалистов «Водоканала» выехали по адресу для проведения проверки, в ходе которой установили, что вода для бытовых нужд хранилась в емкостях, а подключение к центральным сетям водоснабжения отсутствовало.



На основании акта проверки был проведен перерасчет, с лицевого счета абонента сумма штрафа была исключена.



Фото: ulan-ude-info.ru

