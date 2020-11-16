В Бурятии население призвали бороться за МАСКИровку

Масочных «диссидентов» отныне можно «сдавать» властям по номеру «112»



В Бурятии неравнодушные граждане могут стать общественными контролерами соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции организациями торговли, общепита и сферы услуг, сообщило правительство республики.



Диспетчеры службы «112» принимают обращения по поводу нарушения карантинных мер и невыполнения противоэпидемических мероприятий.



С 16 ноября на территории республики вступают в силу новые ограничительные мероприятия, призванные разгрузить систему здравоохранения.



«В целом по республике работают 90 мобильных групп. Наша задача сегодня - помочь медикам. Ограничения - это вынужденная мера, чтобы за этот период эпидемиологи смогли охватить необходимым объемом противоэпидемических мер все имеющиеся очаги инфекции. И если хотя бы на несколько десятков человек снизится количество заболевающих - для медиков ковидных стационаров это очень важно. Поэтому мобильные группы со своей стороны сделают все, чтобы и жители Бурятии, и организации ответственно и с пониманием отнеслись к профилактике», - отметил заместитель председателя правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовской.



Каждый житель республики сможет помочь и сообщить о зафиксированных нарушениях в местах массового пребывания людей: о несоблюдении социального дистанцирования, отсутствии средств индивидуальной защиты у персонала, работе предприятий в период карантина, массовых мероприятиях и т.д.



Обращения граждан диспетчерская служба 112 передает контрольным органам для организации противоэпидемиологических мероприятий.



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