В Бурятии бесправные водители калечили себя, пассажиров и пешеходов

В выходные дни они особенно активно пробуют свои силы в управлении автомобилями



В Бурятии сегодня около четырех часов утра в Тункинском районе 34-летняя водительница автомашины «Тойота Королла Филдер», не имеющая права управления, следуя по улице Трактовая поселка Аршан не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие.



В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.



Еще одно ДТП с участием водителя, не имеющего права управления транспортным средством, произошло в Заиграевском районе. Вчера в 16:35 на 131-м километре автодороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск 21-летний водитель автомашины ВАЗ-2107, следуя со стороны села Хуртей в направлении села Нарын, не доезжая 6 километров до него не справился с управлением и опрокинул машину.



В результате ДТП пострадал сам водитель и 29-летний пассажир «семерки». Стоит отметить, что водитель находился за управлением в состоянии алкогольного опьянения.



А в Кижингинском районе в шесть часов утра 16-летний водитель автомашины «Ссанг Йонг Истана», не имеющий прав, при движении задним ходом по улице Гагарина села Кижинга совершил наезд на пешехода-ровесницу. В результате пешеход получила травмы различной степени тяжести.



Всего вчера сотрудники ГИБДД выявлено 355 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от управления автомашинами 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 14 ДТП с механическими повреждениями, в том числе три аварии с пострадавшими.



Фото: ГИБДД



