Крафт-бумага Селенгинского ЦКК вошла в 100 лучших товаров России

Комбинату присужден один из почетных знаков «Отличник качества»
Бумага для гофрирования Kraft-Fluting (марок KF-0 и KF-1) производства Селенгинского ЦКК стала лауреатом 23-го всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2020 года, сообщили в пресс-службе предприятия.
По результатам экспертной оценки, продукция из Бурятии награждена почетным дипломом «Золотая сотня», комбинату присужден один из почетных знаков «Отличник качества». Селенгинский ЦКК, как победитель всероссийского конкурса, получил право размещать на своей продукции отличительный знак «100 лучших товаров России».
Напомним, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат поставил стратегическую задачу довести выпуск продукции до 300 тыс тонн в год. В 2014 году производительность составляла 54 тыс тонн картона, по итогам прошлого года – 108 тыс тонн. Сейчас идет поиск инвестора для запуска второй картоноделательной машины по выпуску крафт-бумаги,
Как сообщал «Номер один», комбинат хочет расширить рынки сбыта. Для этого подготовлен каталог производимой на предприятии продукции и представлен иностранным контрагентам. В планах предприятия – запустить новую линию для производства нового продукта. Это пакеты из крафт-бумаги. Существенную поддержку в этом предприятию мог бы оказать преференциальный режим ТОР «Бурятия». В рамках такого режима комбинат получит под проект по запуску новой линии налоговые льготы и административную поддержку. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) готово оказать помощь комбинату в поиске бизнес-партнеров для реализации проекта.
Крафт-бумага (нем. Kraft — сила) — высокопрочная обёрточная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. Производится из древесины в процессе сульфатной варки, также известной как крафт-процесс. Используется для упаковочных целей, а также изготовления бумажных изделий, обязанных быть прочными и износостойкими — гофрокартона, крафт-мешков, пакетов, конвертов, бумажных шпагатов и т. п.
Селенгинский ЦКК - одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии, единственный в мире целлюлозный комбинат, работающий по бессточной схеме в условиях замкнутого водооборота, введенного в августе 1990 года. Основными видами деятельности являются лесозаготовка, переработка лесосырья, производство сульфатной небеленой целлюлозы, картона тарного, гофропродукции. В 2015 году восстановил работу после угрозы банкротства. В конце 2013 года, когда комбинат входил структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски, из-за поломки оборудования и многомиллионных долгов производство на нем было приостановлено, без работы могли остаться более 1,5 тысячи человек. Однако 23 декабря 2013 года бурятская компания «Байл» выкупила контрольный пакета акций СЦКК у Bravelink Ltd. Региональное правительство оказало тогда предприятию административную поддержку. Новое руководство комбината начало модернизацию производства. Согласно концепции развития СЦКК, в августе прошлого года стартовал проект с целью выпуска конкурентной продукции с более высокими физико-механическими показателями и дополнительными специальными свойствами: картона для плоских слоев гофрированного картона и бумаги для гофрирования. Кроме этого, на предприятии выпущены опытно-промышленные партии: термостабильного картона, влагопрочного картона, жиростойкого картона.
Фото: sckkbur.ru
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