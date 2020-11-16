В Забайкалье снизилась заболеваемость COVID-19 среди детей

В крае с 16 ноября по 22 ноября перевели на дистант школьников всех возрастов



В Забайкалье временные ограничения в работе школ позволили снизить заболеваемость коронавирусом среди детей по всем возрастам. Об этом сегодня заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на оперативном совещании в правительстве края, сообщила его пресс-служба.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 5 ноября продлил каникулы до 15 ноября для школьников с 1-го по 5-й классы и перевел часть обучающихся на дистанционный режим после завершения каникул. Продление каникул и дистанционное обучение позволяет избежать дополнительной нагрузки на систему здравоохранения. С 16 ноября по 22 ноября на дистанционном обучении находятся школьники всех возрастов и образовательных учреждений вне зависимости от муниципального образования.



Между тем, заболеваемость взрослых жителей края в возрасте 50-64, старше 65 лет продолжает увеличиваться. За последнюю неделю рост оказался значительнее, чем со 2 по 8 ноября. Губернатор Александр Осипов призвал профильных зампредов и главу территориального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу проработать ограничительные меры, которые позволят снизить заболеваемость среди этой возрастной категории. Социально-профессиональный состав заболевших не претерпел значительных изменений. Больше всего заболевших регистрируется в сферах здравоохранения, промышленности, образования, госуправления, сферы услуг.



В Забайкалье с начала года коронавирус унес жизни уже 227 человек, а 16 ноября установлен очередной антирекорд - зарегистрировано 266 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки, всего с начала года 15752 случая. За прошедшие сутки выписано 79 пациентов, за весь уже 12341 человек победил заболевание.



Как сообщал «Номер один», в Бурятии, исходя из текущей ситуации, школьники с понедельника вышли на учебу не везде. В Улан-Удэ, Иволгинском районе, в Гусиноозерске, Северобайкальске и в других крупных населенных пунктах республики очно к учебе приступят только 9-11-й классы. Все остальные классы начнут учебу в дистанционном режиме. Поскольку для первых классов дистанционное образование - мера очень условная, они не переводятся на дистанционное образование. Для них на две недели продлеваются каникулы. Дополнительное учебное время будет компенсировано им с 15 до 30 мая.



Вузы также в основном переходят на дистанционный формат учебы.



«Понятно, что дистанционное образование — это «антиковидная» мера, призванная минимизировать взаимные контакты детей и распространение болезни через них к родителям и родственникам. Но мы не можем весь учебный год держать детей на дистанте», -



Фото: egov-buryatia.ru

В Забайкалье временные ограничения в работе школ позволили снизить заболеваемость коронавирусом среди детей по всем возрастам. Об этом сегодня заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа на оперативном совещании в правительстве края, сообщила его пресс-служба.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 5 ноября продлил каникулы до 15 ноября для школьников с 1-го по 5-й классы и перевел часть обучающихся на дистанционный режим после завершения каникул. Продление каникул и дистанционное обучение позволяет избежать дополнительной нагрузки на систему здравоохранения. С 16 ноября по 22 ноября на дистанционном обучении находятся школьники всех возрастов и образовательных учреждений вне зависимости от муниципального образования.Между тем, заболеваемость взрослых жителей края в возрасте 50-64, старше 65 лет продолжает увеличиваться. За последнюю неделю рост оказался значительнее, чем со 2 по 8 ноября. Губернатор Александр Осипов призвал профильных зампредов и главу территориального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу проработать ограничительные меры, которые позволят снизить заболеваемость среди этой возрастной категории. Социально-профессиональный состав заболевших не претерпел значительных изменений. Больше всего заболевших регистрируется в сферах здравоохранения, промышленности, образования, госуправления, сферы услуг.В Забайкалье с начала года коронавирус унес жизни уже 227 человек, а 16 ноября установлен очередной антирекорд - зарегистрировано 266 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки, всего с начала года 15752 случая. За прошедшие сутки выписано 79 пациентов, за весь уже 12341 человек победил заболевание.Как сообщал «Номер один», в Бурятии, исходя из текущей ситуации, школьники с понедельника вышли на учебу не везде. В Улан-Удэ, Иволгинском районе, в Гусиноозерске, Северобайкальске и в других крупных населенных пунктах республики очно к учебе приступят только 9-11-й классы. Все остальные классы начнут учебу в дистанционном режиме. Поскольку для первых классов дистанционное образование - мера очень условная, они не переводятся на дистанционное образование. Для них на две недели продлеваются каникулы. Дополнительное учебное время будет компенсировано им с 15 до 30 мая.Вузы также в основном переходят на дистанционный формат учебы.«Понятно, что дистанционное образование — это «антиковидная» мера, призванная минимизировать взаимные контакты детей и распространение болезни через них к родителям и родственникам. Но мы не можем весь учебный год держать детей на дистанте», - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов в своем обращении к населению Фото: egov-buryatia.ru