В Бурятии федеральные автотрассы безопаснее, чем в Подмосковье

Управление дорог «Южный Байкал» стало лауреатом премии «Транспортная безопасность России-2020»



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» заняло второе место в номинации «Лучший перевозчик автомобильного транспорта, а также лучший субъект транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности», сообщила пресс-служба предприятия.



Первое место в номинации присуждено международному аэропорту «Шереметьево», третье – бюджетному учреждению Московской области «Мосавтодор».



Национальная премия «Транспортная безопасность России-2020» учреждена ассоциацией «Транспортная безопасность» и фондом «Транспортная безопасность» при поддержке министерства транспорта России и Комитета по транспорту Госдумы. Цель премии – расширение знаний о новейших достижениях, передовых способах, методах и решениях в области обеспечения транспортной безопасности, оценка вклада работников транспортной отрасли, предприятий и органов государственной власти, способствующих развитию и укреплению транспортной безопасности в РФ.



Управление «Южный Байкал» достигло 100-процентного обеспечения требований транспортной безопасности согласно положений федерального закона «О транспортной безопасности». Этого удалось достичь, в том числе, благодаря инженерно-техническим средствам, которые усиливают защиту объектов транспортной инфраструктуры. Также управление использует новое программное обеспечение, которое улучшило систему видеонаблюдения и автоматического обнаружения движения. В управлении проводится аттестация специалистов по обеспечению транспортной безопасности. Регулярно проходят межведомственные учения с территориальными органами ФСБ, МФД, МЧС, ГИБДД и подразделениями транспортной безопасности для совершенствования работы по охране объектов транспортной инфраструктуры.



Фото: fedroad-bur.ru





