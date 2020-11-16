В Бурятии пожилой ревнивец поджег мотоцикл соперника

Он вынул из бензобака шланг и поднес спичку, покинув место, где разгоралось пламя страсти



В Бурятии в минувшие выходные в отдел полиции по Джидинскому району поступило заявление от 57-летнего жителя села Нижний Торей. Он рассказал, что односельчанин повредил его мотоцикл. Ущерб, предварительно, оценен на сумму 20 тысяч рублей.



Полицейскими задержан 56-летний поджигатель. Преступление он совершил на почве ревности. Вечером злоумышленник пришел к местному жителю, чтобы «по-мужски поговорить». Однако тот не вышел из дома. Тогда подозреваемый во дворе поджег его мотоцикл «ИЖ Планета-5»: вынул из бензобака шланг и поднес спичку, после чего покинул место происшествия.



Позднее хозяин жилища, увидев охваченный пламенем мототранспорт, потушил огонь.



Поджигатель не судим, трудоустроен. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



К слову, «ИЖ Планета-5» - дорожный мотоцикл среднего класса, предназначенный для езды по дорогам с разным покрытием. Выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1987 по 2008 год. Неприхотливая и относительно недорогая модель мотоцикла пользовалась заслуженной популярностью в СССР и в России в 90-х-2000-х годах. Почти, раритет. К тому же - надежный



Фото: YouTube