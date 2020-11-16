В Бурятии граница с Монголией закрыта до 18 января

Решение приняло правительство Монголии в связи с обострением ситуации по COVID-19 в приграничных регионах России













В указанный период пропуск через границу граждан Монголии, пожелавших вернуться на родину из России, а также иностранных граждан, желающих выехать из Монголии, будет проводиться по предварительной договоренности соответствующих органов обеих сторон.



Движение товарных поездов через железнодорожный пункт пропуска Наушки продолжится согласно расписанию, рабочий персонал будет пропускаться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.



Фото: Бурятская таможня

В Бурятии с сегодняшнего дня по 18 января 2021 года приостанавливается движение грузового транспорта через пункт пропуска МАПП Кяхта– Алтан-Булак. Также с 16 ноября на неопределенный срок временно прекращается въезд в Россию через автомобильный пункт пропуска Ханх – Монды, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни. Как информировал «Номер один» , решение закрыть автомобильные пункты пропуска на бурятском участке российско-монгольской границы принято правительством Монголии в целях предупреждения и снижения риска распространения пандемии COVID-19 внутри своей страны.В указанный период пропуск через границу граждан Монголии, пожелавших вернуться на родину из России, а также иностранных граждан, желающих выехать из Монголии, будет проводиться по предварительной договоренности соответствующих органов обеих сторон.Движение товарных поездов через железнодорожный пункт пропуска Наушки продолжится согласно расписанию, рабочий персонал будет пропускаться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.Фото: Бурятская таможня