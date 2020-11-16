Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще

Большинство россиян уверенно во внимании работодателей к активности сотрудников в сети



Россияне стали чаще задумываться о контенте, который размещают и комментируют в интернете. Персональные страницы соискателей работодатели проверяют более внимательно, чем аккаунты действующих сотрудников, сообщает результаты своего исследования портал



В ходе опроса он выяснил, приходилось ли работодателям увольнять сотрудников и отказывать потенциальным кандидатам в трудоустройстве из-за постов в блогах и социальных сетях, и знают ли россияне об интересе работодателей к их аккаунтам. В опросах приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.



Результаты не внушают оптимизма. В каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающей интернет-активности. В каждой четвертой компании были случаи отказа кандидату в трудоустройстве из-за публикаций в социальных сетях. И если за действиями сотрудников в социальных сетях не следят в каждой второй компании, то при найме не просматривают профили соискателей в соцсетях лишь 44% организаций.



С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня. И, похоже, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых интернет-пользователей еще на этапе подбора: если в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% представителей компаний, то сегодня — лишь 44%.



Регулярные скандалы из-за компромата, найденного в соцсетях, похоже, приучают граждан быть осмотрительнее с контентом. Все больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 37% девять лет назад и 46% — сейчас. Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем: 50 и 42% соответственно. Трудоустроенные россияне — чуть чаще безработных: 47% против 44%.



Респондентов, уверенных в том, что внимание работодателей к активности сотрудников и соискателей в сети маловероятно, за 9 лет стало в два раза меньше: 11% в 2011 году и 5% — сейчас.



Фото: pixabay.com Россияне стали чаще задумываться о контенте, который размещают и комментируют в интернете. Персональные страницы соискателей работодатели проверяют более внимательно, чем аккаунты действующих сотрудников, сообщает результаты своего исследования портал SuperJob В ходе опроса он выяснил, приходилось ли работодателям увольнять сотрудников и отказывать потенциальным кандидатам в трудоустройстве из-за постов в блогах и социальных сетях, и знают ли россияне об интересе работодателей к их аккаунтам. В опросах приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.Результаты не внушают оптимизма. В каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающей интернет-активности. В каждой четвертой компании были случаи отказа кандидату в трудоустройстве из-за публикаций в социальных сетях. И если за действиями сотрудников в социальных сетях не следят в каждой второй компании, то при найме не просматривают профили соискателей в соцсетях лишь 44% организаций.С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня. И, похоже, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых интернет-пользователей еще на этапе подбора: если в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% представителей компаний, то сегодня — лишь 44%.Регулярные скандалы из-за компромата, найденного в соцсетях, похоже, приучают граждан быть осмотрительнее с контентом. Все больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 37% девять лет назад и 46% — сейчас. Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем: 50 и 42% соответственно. Трудоустроенные россияне — чуть чаще безработных: 47% против 44%.Респондентов, уверенных в том, что внимание работодателей к активности сотрудников и соискателей в сети маловероятно, за 9 лет стало в два раза меньше: 11% в 2011 году и 5% — сейчас.Фото: pixabay.com