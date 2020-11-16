Мэрия объяснила, зачем в Улан-Удэ деревья заложили плиткой

Данный факт вызвал недоумение горожан





Недавно в соцсетях улан-удэнцы сообщили о тротуарной плитке на улице Коммунистическая, которую уложили вплотную к стволам деревьев. Ситуацию объяснили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

- Для обеспечения ровности укладываемой плитки на этом участке было принято решение временно обрамить деревья плиткой. В дальнейшем специалисты уберут плитку у стволов деревьев, устроят клумбы размером 1,2х1,2 метра, засыпят их землей и щепой, - сообщили в комитете.Специалисты добавили, что в следующем году планируется установить железные ограждения для каждого дерева.В целом на улице Коммунистическая установлены бортовые камни и уложено плиточное покрытие. Сейчас дорожники ведут работы по бетонированию отмостков, подпилке плитки в местах сопряжения с бордюрами.Ремонт затянулся из-за незапланированных работ по переносу сетей связи. Работы по тротуарам здесь завершат до 1 декабря.Фото: мэрия Улан-Удэ