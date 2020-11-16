В Улан-Удэ закрыт пивной магазин Bank Beer за антисанитарию

Жители дома, в котором он расположен, жаловались на сильный запах испорченной рыбы



В Улан-Удэ признана незаконной работа магазина Bank Beer в многоэтажном жилом доме по адресу бульвар Карла Маркса, 11. Свердловский районный суд. Красноярска удовлетворил исковые требования управления Роспотребнадзора по Бурятии в защиту неопределённого круга лиц к индивидуальному предпринимателю Вячеславу Бац, сообщили в управлении.



Роспотребнадзор на запрете работы пивного магазина из-за нарушения в нем санитарно-эпидемиологических требований. Поводом для обращения в суд явились многочисленные обращения жителей дома. Они жаловались на сильный запах испорченной рыбы, который распространялся в их квартиры из магазина и отсутствие в нем приточно-вытяжной механической вентиляции.



В ходе проверки Роспотребнадзора факты нарушений требований санитарного законодательства подтверидилсь. В досудебном порядке предприниматель выявленные нарушения не устранил.



Суд, исследовав материалы дела и доводы управления Роспотребнадзора по Бурятии, признал деятельность индивидуального предпринимателя в этом предприятии торговли незаконной. Решение суда вступило в законную силу.



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