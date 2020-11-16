Монголия отмечает День национальной гордости строгим карантином

Все праздничные мероприятия, включая церемонию вручения ордена «Чингисхан», отменены
Монголия сегодня отмечает День национальной гордости и 858-летие со дня рождения Чингисхана. В этот день президент страны награждает высшей государственной наградой - орденом «Чингисхана» за особые заслуги перед родиной и народом, сообщает МОНЦАМЭ.
Также каждый год в ознаменование годовщины со дня рождения Чингисхана президент, председатель парламента и премьер-министр Монголии отдают дань уважения статуе Чингисхана, находящейся в самом центре Улан-Батора.
Однако в связи с распространением пандемии коронавируса внутри страны и продления режима всеобщей повышенной готовности или строгого карантинного режима на 14 дней в этом году в Монголии отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня национальной гордости, в том числе церемония вручения ордена «Чингисхан».
Три новых случая заболевания коронавирусом выявлены в Монголии после 1818 тестов, проведенных по всей стране вчера, 15 ноября. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отделения мониторинга и исследования НИЦИЗ А.Амбасэлмаа.
По словам А.Амбасэлмаа, при повторном обследовании коронавирусная инфекция обнаружена у одного человека, прибывшего 26 октября спецрейсом Улан-Батор-Будапешт и у медсестры, работавшей в санатории «Энхсаран». Также в аймаке Сэлэнгэ подтвердился один новый случай инфекции, что является четвертым случаем, зарегистрированным в этом аймаке.
В результате на сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 431 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 328 человек уже выздоровели от коронавируса. Проходят лечение 97 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, у 20 пациентов состояние здоровья оценивается как среднее, у 75 заболевание протекает в легкой форме.
В общей сложности 165 человека находятся под медицинским наблюдением и лечением.
День национальной гордости является национальным праздником Монголии и официально объявлен нерабочим днем согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах». Дата Дня национальной гордости была установлена в 2012 году правительством Монголии в преддверии 850-летия со дня рождения Чингисхана - основателя Великой монгольской империи.
Фото: montsame.mn
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