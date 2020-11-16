В Улан-Удэ на борьбу с нарушителями указа главы бросили мобильные бригады

Новые ограничения соблюдают не все предприниматели





В связи с указом главы Бурятии о закрытии торговых центров и общепита в Улан-Удэ усилена работа мобильных групп, сообщили в пресс-службе мэрии. Сегодня соблюдение санэпидрежима проверяют 15 групп, состоящих из республиканских и муниципальных чиновников, а также полицейских.

Мобильные бригады проверяют, закрыты ли объекты розничной торговли, торговые центры и предприятия общепита. «Несмотря на рекомендации, многие работодатели продолжают свою деятельность, подвергая жизнь горожан опасности», сообщили в администрации Советского района города. Эту информацию в соцсетях подтверждают и сами горожане.Также в усиленном режиме продолжатся рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.Напомним, по указу главы с 16 ноября на две недели приостановлена деятельность торговых центров, объектов общепита, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и учреждений допобразования.Отметим, эти ограничения не распространяются на аптеки, салоны связи, объекты розничной торговли, реализующих продовольственные товары, специализированные объекты розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, организации и ИП, расположенные внутри ТЦ, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями президента России и указом главы Бурятии. Также разрешена продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.На предприятиях общепита ограничение не распространяется на столовые и, буфеты и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общепита, расположенные в гостиницах и отелях. Также общепиту разрешено обслуживать клиентов на вынос.Фото: мэрия Улан-Удэ