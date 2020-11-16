В Улан-Удэ искусавшая ребенка собака продолжает бегать на детской площадке

Меры по ее отлову никто не принял







В Улан-Удэ собака, вырвавшая кусок мяса из ноги 6-летнего мальчика, продолжает бегать на детской площадке, где произошло происшествие. Об этом сообщила Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина со ссылкой на мать мальчика.