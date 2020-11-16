В Улан-Удэ искусавшая ребенка собака продолжает бегать на детской площадке

Меры по ее отлову никто не принял
В Улан-Удэ собака, вырвавшая кусок мяса из ноги 6-летнего мальчика, продолжает бегать на детской площадке, где произошло происшествие. Об этом сообщила Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина со ссылкой на мать мальчика.
«По информации мамы, собаку, напавшую на ее сына, не отловили, она до сих пор гуляет на детской площадке. Учитывая, что муниципальными органами власти и компанией «Лайт Групп» до настоящего времени не приняты реальные и оперативные меры по обеспечению безопасности детей, уполномоченным направлено обращение в прокуратуру республики об оценке указанного факта», рассказала Наталья Ганькина.
Напомним, о нападении бродячей собаки на ребенка на детской площадке в районе Батарейки стало известно несколько дней назад. Агрессивный пес искусал 6-летнего ребенка, буквально вырвав кусок мяса из его ноги.
Сейчас мальчик ежедневно посещает медицинскую организацию, где ему делают перевязки.
Сразу после происшествия Наталья Ганькина взяла дело на личный контроль. По словам омбудсмена, по данному факту она направила заявление в полицию о проведении доследственной проверки. Также уполномоченная направила обращение в адрес мэра Улан-Удэ о необходимости при организации отлова бродячих собак особое внимание уделять местам, где собираются дети. Однако, судя по всему, городские власти данное обращение проигнорировали.
Фото: pixabay.com
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