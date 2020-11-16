Первоклассникам Улан-Удэ продлят учебу в мае

Таким образом им компенсируют удлиненные ноябрьские каникулы





Для выполнения учебной программы для первоклассников Улан-Удэ учебный год будет продлен в мае 2021 года, сообщила заместитель председателя Комитета по образованию администрации города Любовь Цепкова.

- Учебный план нужно выполнять, поэтому, я думаю, что родители не будут в недоумении, если в мае учебный год всё-таки будет продлен для первоклассников. Потому что первый класс - это особое время для детей, когда они должны не просто получить какие-то знания, умения и навыки, но и адаптироваться, работать в коллективе, поэтому время обучения будет продлено, - отметила Любовь Цепкова.Напомним, в соответствии с указом главы Бурятии вторая четверть в школах города началась в очном режиме для учащихся 9-х и 11-х классов, в дистанционном режиме - для обучающихся 2-8-х и 10-х классов. Для первоклассников каникулы продлены еще на две недели – с 16 по 29 ноября.- Если по заболеваемости ОРВИ статистика снижается, то по ковиду, к сожалению, пока идёт увеличение. Тем не менее, цифры не такие большие, порядка 9-10% от общего числа учащихся, - отметила Любовь Цепкова.Фото: «Номер один»