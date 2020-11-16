В Бурятии от коронавируса умерла старшая медсестра республиканской больницы

Галина Атутова проработала в РКБ 42 года





15 ноября на 65-м году жизни от коронавирусной инфекции умерла Галина Атутова - старшая медицинская сестра операционного блока Республиканской клинической больницы им. Семашко. Об этом сообщили в Минздраве Бурятии, выразив соболезнования родным и близким Галины Атутовой.

Галина Атутова родилась в селе Тулюшка Куйтунского района Иркутской области, в 1974 году закончила Тулунское медицинское училище по специальности «лечебное дело». Получив специальность фельдшера, была направлена в Александровскую инфекционную больницу, после окончания медицинского училища. В 1978 году начала работать в Республиканской больнице в должности медицинской сестры гинекологического отделения. В 1979 году переведена на должность операционной сестры.«За время работы показала себя прекрасным специалистом, в совершенстве овладела всеми видами техники операционной сестры, четко выполняла все должностные обязанности по обеспечению хирургической бригады необходимым инструментарием, аппаратурой. Владела навыками ассистенции при гинекологических, травматолого-ортопедических, кардиологических, сосудистых, абдоминальных, нейрохирургических, урологических, торакальных операциях, обеспечивая соблюдение правил асептики и антисептики», говориться в сообщении Минздрава.В 1988 году Галину Атутову назначили старшей медицинской сестрой операционного блока Республиканской больницы. На этой должности она проработала более 32 лет.«Заслуженный работник здравоохранения РБ Галина Атутова внесла большой личный вклад в развитие операционного блока и больницы в целом. Её человеческие качества - трудолюбие, целеустремлённость, оптимизм, забота, жизнерадостность, отзывчивость, сострадательность, доброжелательность были для нас примером. Она останется для нас надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовой прийти на помощь в любой жизненной ситуации. Память о ней навсегда останется в наших сердцах», сообщили в свою очередь в Республиканской клинической больнице.Фото: РКБ