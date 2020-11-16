В Бурятии от коронавируса умерла старшая медсестра республиканской больницы

Галина Атутова проработала в РКБ 42 года
15 ноября на 65-м году жизни от коронавирусной инфекции умерла Галина Атутова - старшая медицинская сестра операционного блока Республиканской клинической больницы им. Семашко. Об этом сообщили в Минздраве Бурятии, выразив соболезнования родным и близким Галины Атутовой.
Галина Атутова родилась в селе Тулюшка Куйтунского района Иркутской области, в 1974 году закончила Тулунское медицинское училище по специальности «лечебное дело». Получив специальность фельдшера, была направлена в Александровскую инфекционную больницу, после окончания медицинского училища. В 1978 году начала работать в Республиканской больнице в должности медицинской сестры гинекологического отделения. В 1979 году переведена на должность операционной сестры.
«За время работы показала себя прекрасным специалистом, в совершенстве овладела всеми видами техники операционной сестры, четко выполняла все должностные обязанности по обеспечению хирургической бригады необходимым инструментарием, аппаратурой. Владела навыками ассистенции при гинекологических, травматолого-ортопедических, кардиологических, сосудистых, абдоминальных, нейрохирургических, урологических, торакальных операциях, обеспечивая соблюдение правил асептики и антисептики», говориться в сообщении Минздрава.
В 1988 году Галину Атутову назначили старшей медицинской сестрой операционного блока Республиканской больницы. На этой должности она проработала более 32 лет.
«Заслуженный работник здравоохранения РБ Галина Атутова внесла большой личный вклад в развитие операционного блока и больницы в целом. Её человеческие качества - трудолюбие, целеустремлённость, оптимизм, забота, жизнерадостность, отзывчивость, сострадательность, доброжелательность были для нас примером. Она останется для нас надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовой прийти на помощь в любой жизненной ситуации. Память о ней навсегда останется в наших сердцах», сообщили в свою очередь в Республиканской клинической больнице.
Фото: РКБ
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