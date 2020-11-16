В Бурятии освоили выпуск «антиковидной» продукции

Глава республики провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли России







Вопросы поставок лекарств и реализацию промышленных проектов в Бурятии стали сегодня темами встречи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и главы республики Алексея Цыденова, сообщили в его пресс-службе. Глава Бурятии представил министру линейку «антиковидной» продукции, средств индивидуальной защиты, которые выпускаются в республике, обеспечивая потребность медицинских учреждений и населения республики.



Производство медицинских одноразовых масок из нетканых материалов мощностью 165 тысяч штук в сутки, имеющих регистрационное удостоверение Росздравнадзора, организовано на малых предприятиях ИП Надмитов и ИП Венедиктов. Еще 17 предприятий легкой промышленности ведут пошив многоразовых защитных масок. Общая суточная производительность составляет более 23 тысячи штук.



На пяти предприятиях налажено производство многоразовых защитных костюмов, халатов и комбинезонов. Так, крупнейшие из них, ООО «Митра» и ООО "Ажур", производят в сутки 1000 медицинских защитных костюмов, халатов и комбинезонов, на которые получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Такое же регистрационное удостоверение получено на производство одноразовых защитных комбинезонов и халатов из нетканых материалов на площадях УФСИН России по Бурятии.



ООО «Спец-и-ал» производит одноразовые медицинские латексные перчатки. Мощность предприятия - 150 тысяч пар в месяц.



Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение наладило выпуск более 1000 защитных щитков в месяц. Также предприятием планируется запуск производства медицинских наконечников для пипеточных дозаторов с мощностью до 500 миллионов штук в год. Стоимость проекта составляет 450 миллионов рублей.



В учреждениях здравоохранения Бурятии используются экспресс-тесты бурятского производства. ООО «Рапид Био» разработали и зарегистрировали тест на антитела к SARS-CoV-2. Разработка относится к серологическим тестам, ее преимуществом является выдача результата за 10-15 минут. Мощность производства составляет 5 000 тестов в сутки с выходом на мощность в 50 000 тестов в сутки до конца декабря этого года.



В республике запущено производство приборов для очистки и обеззараживания воздуха. В ООО «Техинвест» организован выпуск рециркуляторов, получен сертификат соответствия. В настоящий момент производительность составляет 1000 штук рециркуляторов в месяц. В перспективе планируется увеличение до 2000 штук в месяц.



Производством дезинфицирующих средств занимается ООО «Максима», имея производственные площади с необходимым оборудованием на базе республиканского управления ФСИН.



Правительство Бурятии прорабатывает вопрос по производству кислорода для нужд медицинских организаций с высоким уровнем чистоты (99,7-99,9%). Его выпускает «Улан-Удэстальмост» с производительностью 2,6 тонны в сутки. Предприятием подготовлен и направлен пакет документов на получение лицензии минпромторга России и на получение регистрационного удостоверения в минздраве России.



Фото: egov-buryatia.ru

