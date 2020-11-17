Бурятия предлагает автотуристам маршруты

Республика приняла участие в международной выставке активного отдыха «Поехали»



Туристский информационный центр «Байкал» подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями, продвигающими автопутешествия. Такую возможность дало участие в международной выставке активного отдыха «Поехали» при поддержке минтуризма республики, сообщили в его пресс-службе. Соорганизатором стенда Бурятии выступил Дмитрий Хитров, один из организаторов фестиваля скорости «Байкальская миля», который уже два года подряд проходит на льду Байкала в марте в поселке Максимиха.



Подписано соглашение о сотрудничестве с компанией «ПК ИМК», которая производит автодома, грузовые автомобили и прицепы специального назначения. Автофургоны выполнены по современной бескаркасной технологии из сэндвич-панелей и могут быть оборудованы как передвижные лаборатории, автодома, и прочие спецавтомобили.



Потенциалом Бурятии заинтересовался проект «Wild way. Travel». Это проект автономных путешествий на внедорожных кемперах. А также - компания «Dream_camper». Она занимается самостоятельными путешествиями с мини-кэмпером (туристический прицеп). Это жилой модуль со спальными местами и открытой кухней для готовки, дающий возможность не быть зависимыми от гостиниц и построить свой собственный маршрут. Подписано соглашение с НКО «Без преград», продвигающим проект инклюзивного туризма для людей с ограниченными физическими возможностями.



Сотрудники ТИЦ «Байкал» активно работали на выставке, рассказывали гостям и участникам выставки о возможностях туризма в Бурятии, об актуальных предложениях зимнего сезона, о новой чартерной программе на Байкал от TUI Group в 2021 году.



«Для Бурятии участие в выставке «Поехали» стало отличной возможностью заявить о себе как о территории, которая может предлагать яркие впечатления для авто- и мотопутешествий. Автотуризм в России активно развивается. Люди хотят побыть наедине с природой и в безопасных условиях. У Бурятии есть все ресурсы для этого – девственная нетронутая природа, разнообразный природный ландшафт, хорошие дороги, гостеприимные люди», - комментирует министр туризма республики Мария Бадмацыренова.



Ежегодная международная выставка приключений и техники для активного отдыха «Поехали» прошла в Москве 14-15 ноября. Одна из основных ее задач - продвижение и пропаганда внутреннего туризма на индивидуальном транспорте, освещение особенностей регионального туризма и предоставление возможности представителям регионов для встреч с самой активной путешествующей аудиторией. Инициаторами выставки являются организаторы международных выставок «Мотовесна», «Мотозима», «ЮМЭКС» (мотовыставка юга России), выставка гоночной индустрии Motosport Expo, чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK, фестиваля скорости «Байкальская миля». Основной организатор выставки – компания ООО «Ди Ар Эвентс».



Фестиваль скорости «Байкальская миля», итоги которого были подведены на выставке, пример событийного туризма. Фестиваль вошел в топ-5 лучших событий России 2019 года, является победителем в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» на региональном конкурсе Национальной премии Russian Event Awards Сибири и Дальнего Востока -2019. Основная идея мероприятия – это установление рекордов скорости на различных видах техники по льду самого глубокого озера на планете. На трех специально оборудованных ледяных трассах протяженностью 1/8 мили и одна миля каждая команда получает возможность зафиксировать высшую отметку на спидометрах своей гоночной техники.



Фото: egov-buryatia.ru/minturizm

