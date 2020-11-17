В Бурятии пчеловод пожаловался в прокуратуру на местных чиновников

Они заволокитили вопрос с выделением ему земли



Заместители прокурора Бурятии провели прием представителей бизнес-сообщества республики.



Как сообщили в надзорном ведомстве, предприниматели подняли вопросы оказания поддержки малому бизнесу, использования земель лесного фонда и сельхозназначения, восстановления публичного сервитута.



Так, индивидуальный предприниматель из Прибайкальского района обжаловал бездействие органов местного самоуправления при выделении земельных участков для пчеловодства. Владелица сети киосков быстрого питания выразила недовольство по поводу длительного рассмотрения полицией заявлений о хищении ее имущества.



Всего к прокурорам обратились 7 бизнесменов. По каждому обращению даны разъяснения и организованы проверки.



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