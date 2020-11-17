Бурятия стала лидером по смертности от COVID-19 в ДФО

В республике за неделю зафиксировано 65 летальных случаев, их общее число превысило 300





Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 15 650. Это на 272 случая больше, чем было в понедельник, 59% (9051) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 307 человек, десять за минувшие сутки.



Из 272 новых случаев коронавируса: 183 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 7935 человек.



В стационарах республики получают лечение 2267 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 25), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1739. В отделениях реанимации находится 97 пациентов (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 49 пациентов (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 27.



Амбулаторное лечение проходят 2940 пациентов с COVID-19, наблюдаются 14168 человек.



Всего выздоровели выздоровели от COVID-19 – 10136 (+227) человек. Дополнительно снято с наблюдения 150 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2738 коек, занято – 2267, свободно - 471 койка. Занятость коечного фонда составляет 82,8%.



В обсерваторе находятся 12 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4640 человек, с нарастающим итогом – от 565 003 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии выявлено 119 886 случаев COVID-19, что составляет 6% от общего числа по России, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится Хабаровский край (17%) и Приморский край (16%). Далее следуют Якутия (14%), Забайкальский край (13%) и Бурятия (13%). Остальные регионы - 27% в совокупности.



Бурятия занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19. Показатель Бурятии составляет 1 535,0.



Полностью выздоровели и выписаны из больниц ДФО за период с 10 по 16 ноября 9 117 человек. Забайкальский край находится в лидерах по числу выздоровевших –2 832 человека за неделю. Также за неделю в Дальневосточном федеральном округе было зафиксировано 168 летальных случаев. Из них наибольшее число в следующих регионах: Бурятия - 65 человек, Забайкальский край - 36 человек, Якутия - 32 человека. Всего за последнюю неделю летальные случаи зафиксированы в 8 регионах ДФО. Общее количество умерших в ДФО за весь период - 1 303 человека.



Фото: pixabay.com



