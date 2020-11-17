Прокуратура заставила ТГК-14 вернуть улан-удэнцу 45 тысяч рублей

Энергетики начислили горожанину плату за несуществующую жилплощадь
В прокуратуру Бурятии обратился житель Улан-Удэ с жалобой на незаконные начисления со стороны ТГК-14. Надзорное ведомство провело проверку
«Ресурсоснабжающая организация произвела заявителю перерасчет платы за отопление за 2014-2016 годы исходя из площади жилого дома 80,4 кв.м. Хотя фактически она составляет 48,2 кв.м», рассказали в прокуратуре.
Прокурор внес руководителю филиала ТГК-14 представление, по результатам рассмотрения которого собственнику дома произведен перерасчет на сумму 45 тысяч рублей.
Фото: pixabay.com
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