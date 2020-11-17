В Бурятии осудили поездного вора

Он украл кошелек у спящей пассажирки поезда Наушки-Иркутск



В Бурятии суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого пассажира поезда. Он признан виновным в «краже, то есть тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В суде установлено, что в июне нынешнего года подсудимый выехал на поезде Наушки – Иркутск от станции Джида до станции Селендума ВСЖД. В пути следования, воспользовавшись тем, что его соседка по купе спала, он похитил из сумки потерпевшей кошелек. Потерпевшая заметила пропажу денег незадолго до прибытия на станцию Улан-Удэ и обратилась к сотрудникам транспортной полиции, которые «по горячим следам» задержали подозреваемого.



Осужденному с учетом обстоятельств уголовного дела, наличия непогашенной судимости за ранее совершенное преступление, мнения государственного обвинителя Бурятской транспортной прокуратуры назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.



Фото: old-visual.rzd.ru

