Жители Бурятии могут заработать на свалках

За информацию людях, выбрасывающих мусор в неположенных местах, обещают платить
Жители Бурятии могут оказать содействие в пресечении нарушений природоохранного законодательства. Граждане, которые зафиксируют факт загрязнения окружающей среды и передадут их в Бурприроднадзор, получат денежное вознаграждение в размере 1,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Право на выплату вознаграждения имеют совершеннолетние жители Бурятии, сообщившие в Бурприроднадзор о несанкционированном размещении отходов в местах, не предназначенных для их утилизации.
Вознаграждение предоставляется лицам на основании заявления. Оно должно содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и регистрации, индивидуальный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации на имя лица, сообщившего о нарушении природоохранного законодательства.
К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность лица, сообщившего в уполномоченный орган о несанкционированном размещении отходов производства и потребления;
- копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства (пребывания);
- сведения о фактах несанкционированного размещения отходов производства и потребления с приложением материалов фото-видеофиксации.
Материалы, содержащие сведения о фактах нарушения, должны быть представлены в качестве, при котором возможно с точностью установить лицо, совершившее нарушение, а также включать информацию о дате и времени совершения нарушения, которое совершено не позднее чем за 3 календарных дня до даты обращения в уполномоченный орган.
В случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, уполномоченный орган запрашивает их самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Информацию о случаях нарушения необходимо направлять в адрес Бурприроднадзора:
Адрес: 670034, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11а.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-44-97. Адрес электронной почты: info@rsbpn.govrb.ru.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?