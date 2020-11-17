Жители Бурятии могут заработать на свалках

За информацию людях, выбрасывающих мусор в неположенных местах, обещают платить





Жители Бурятии могут оказать содействие в пресечении нарушений природоохранного законодательства. Граждане, которые зафиксируют факт загрязнения окружающей среды и передадут их в Бурприроднадзор, получат денежное вознаграждение в размере 1,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.