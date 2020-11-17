17.11.2020
Жители Бурятии могут заработать на свалках

Жители Бурятии могут заработать на свалках

За информацию людях, выбрасывающих мусор в неположенных местах, обещают платить

Жители Бурятии могут оказать содействие в пресечении нарушений природоохранного законодательства. Граждане, которые зафиксируют факт загрязнения окружающей среды и передадут их в Бурприроднадзор, получат денежное вознаграждение в размере 1,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Право на выплату вознаграждения имеют совершеннолетние жители Бурятии, сообщившие в Бурприроднадзор о несанкционированном размещении отходов в местах, не предназначенных для их утилизации.

Вознаграждение предоставляется лицам на основании заявления. Оно должно содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и регистрации, индивидуальный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации на имя лица, сообщившего о нарушении природоохранного законодательства.

К заявлению прилагаются:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, сообщившего в уполномоченный орган о несанкционированном размещении отходов производства и потребления;

- копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства (пребывания);

- сведения о фактах несанкционированного размещения отходов производства и потребления с приложением материалов фото-видеофиксации.

Материалы, содержащие сведения о фактах нарушения, должны быть представлены в качестве, при котором возможно с точностью установить лицо, совершившее нарушение, а также включать информацию о дате и времени совершения нарушения, которое совершено не позднее чем за 3 календарных дня до даты обращения в уполномоченный орган.

В случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, уполномоченный орган запрашивает их самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Информацию о случаях нарушения необходимо направлять в адрес Бурприроднадзора:

Адрес: 670034, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11а.

Контактный телефон: 8 (3012) 44-44-97. Адрес электронной почты: info@rsbpn.govrb.ru.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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