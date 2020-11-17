17.11.2020
С сегодняшнего дня жители Бурятии станут быстрее выздоравливать от ковида

С сегодняшнего дня жители Бурятии станут быстрее выздоравливать от ковида

Но причина этого не в появлении чудодейственных лекарств

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой для выписки больного с коронавирусной инфекцией теперь достаточно одного отрицательного анализа. Напомним, ранее больной ковидом считался выздоровевшим только после двух отрицательных тестов. Данное нововведение вступает в силу с 17 ноября, сообщили в Минздраве Бурятии.

Кроме того, выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, теперь будет происходить по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию.

Министр здравоохранения Бурятия Евгения Лудупова дала поручение медицинским организациям отработать задачи по новому постановлению в оперативном порядке.

Фото: «Номер один»
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