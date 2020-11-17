В Бурятии создадут еще 8 тысяч учебных мест в школах

Правительство РФ предусматривает выделение дополнительных средств на строительство школ в регионах



Глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил с заместителем министра просвещения России Андреем Николаевым возможность строительства в республике новых школ. Предварительно, по предложению минпросвещения, правительство РФ предусматривает выделение дополнительных денежных средств на строительство школ в регионах.



«Всего только в этом году в республике построено шесть новых школ, они рассчитаны на обучение в две смены более четырех тысяч детей. Но мы не останавливаемся, вопрос ликвидации третьей смены еще не решен окончательно, прирост населения также идет стабильным темпами, поэтому новые места в образовательных учреждениях нам все еще нужны, и мы будем их создавать. Бурятия войдет в данный проект. Рассматривается создание в Бурятии дополнительно 8 тысяч новых учебных мест», - отметил глава республики.



На встрече Алексей Цыденов и Андрей Николаев рассмотрели условия участия республики, готовность земельных участков, проектно-сметной документации и пр. Дополнительное финансирование предусматривает долгосрочный формат сотрудничества в рамках концессионного соглашения с Внешэкономбанком.



Фото: egov-buryatia.ru



