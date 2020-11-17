Правительство России одобрило проект изменений в Водный кодекс РФ

Ширина прибрежной защитной полосы будет составлять 200 метров для водных объектов рыбохозяйственного значения высшей категории



Правительство РФ одобрило проект федерального закона «О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации» и внесет проект в Госудуму, сообщили пресс-служба федерального минприроды.



Документ призван синхронизировать терминологию Водного кодекса РФ и законодательство о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Ранее отсутствовал единый критерий, влияющий на установление размеров прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны.



Теперь ширина прибрежной защитной полосы будет составлять 200 метров для озер, рек, водохранилищ, которые отвечают характеристикам водных объектов рыбохозяйственного значения высшей категории. Принятая мера позволит сохранить ресурсную базу таких водоемов, уберечь их от загрязнения и иного негативного воздействия. Для остальных водных объектов прибрежная защитная полоса устанавливается на расстоянии от 30 до 50 метров в зависимости от уклона берега.



«Унификация законодательной базы – это одна из важнейших первоочередных задач. Законодательство должно работать на страну, на ее развитие. И все разночтения в нормативной базе необходимо устранять», – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.



Фото: «Номер один»



