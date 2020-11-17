Жительница Улан-Удэ, убившая беременную знакомую, предстанет перед судом

Он убивала жертву на могиле её мужа, чтобы не возвращать деньги, взятые в долг



В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней жительницы Улан-Удэ. Она обвиняется в убийстве 40-летней беременной женщины из корыстных побуждений и в краже с причинением значительного ущерба гражданину, сообщили в прокуратуре республики.



По версии следствия, в мае 2015 года потерпевшая пригласила знакомую на центральное кладбище Улан-Удэ с целью посетить могилу своего покойного мужа. Обвиняемая, чтобы не возвращать знакомой долг в 60 тысяч рублей, воспользовалась ситуацией. Находясь на кладбище, она выбрала подходящий момент и нанесла потерпевшей не менее трех ударов ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте. Кроме того, злоумышленница похитила вещи потерпевшей.



Преступление долго оставалось нераскрытым, но в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований правоохранительным органам удалось выйти на след убийцы.



Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.



Фото: Следственное управление СКР по Бурятии В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней жительницы Улан-Удэ. Она обвиняется в убийстве 40-летней беременной женщины из корыстных побуждений и в краже с причинением значительного ущерба гражданину, сообщили в прокуратуре республики.По версии следствия, в мае 2015 года потерпевшая пригласила знакомую на центральное кладбище Улан-Удэ с целью посетить могилу своего покойного мужа. Обвиняемая, чтобы не возвращать знакомой долг в 60 тысяч рублей, воспользовалась ситуацией. Находясь на кладбище, она выбрала подходящий момент и нанесла потерпевшей не менее трех ударов ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте. Кроме того, злоумышленница похитила вещи потерпевшей.Преступление долго оставалось нераскрытым, но в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований правоохранительным органам удалось выйти на след убийцы. «Номер один» подробно рассказывал об этом деле. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.Фото: Следственное управление СКР по Бурятии