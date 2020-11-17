В Бурятию впервые в России доставили по Транссибу тяжеловесный кран

Он введен в эксплуатацию на станции Наушки, где растут объемы внешнеторговых грузоперевозок





В Бурятии на станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги введен в эксплуатацию подъемный механизм МККС-42Км производства ОАО «Балткран». Козловой кран, предназначенный для работы с 20-ти и 40-футовыми контейнерами, позволит усовершенствовать работу по досмотру грузов на пограничной станции, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Крупнотоннажный контейнерный кран передислоцирован со станции Кемерово беспрецедентным способом. При демонтаже и транспортировке подъемного механизма были учтены многочисленные особенности его конструкции, которые создавали определенные сложности для передислокации. В частности, отдельные части крана имели большие габариты и допускались к перевозке только в собранном виде.



Для перевозки частей крана потребовалось использование нескольких единиц специального подвижного состава РЖД и транспортеров сцепного типа грузоподъемностью 120 тонн. Благодаря профессиональной работе специалистов всех уровней Восточного полигона железных дорог и, несмотря на сложные условия пропуска вагонов, имеющих сверхнегабаритные размеры погрузки, подъемный механизм был доставлен на станцию Наушки в срок.



Как отмечают специалисты, опыт передислокации крана такого типа оказался беспрецедентным на всей сети железных дорог России. Также рекордно быстрым оказался монтаж подъемного механизма, который занял всего 15 дней, учитывая, что аналогичные работы, как правило, занимают около двух месяцев.



Необходимость установки козлового крана связана с увеличением объемов грузоперевозок декларируемых товаров, проходящих через станцию Наушки. Крупнотоннажный подъемный механизм значительно снимет напряжение на станции из-за скопления вагонов, отцепляемых для досмотра, что будет способствовать дальнейшему развитию внешнеэкономической деятельности.



Фото: baltkran.ru

