Авиазавод будет коптить воздух Улан-Удэ до конца ноября

К этому сроку на котельной предприятия заменят два котла





Жители столицы Бурятии обеспокоены регулярно появляющимся густым черным дымом из трубы промышленной котельной Улан-Удэнского авиазавода. По мнению горожан, объемы едкого дыма, который валит из труб передовика капиталистического производства республики, визуально больше, чем даже на ТЭЦ. На самом предприятии уверяют: с конца ноября загрязнять город в подобных масштабах они уже не будут в связи с завершением реконструкции котельной.

В соцсетях Улан-Удэ активно обсуждается «грибовидное облако черного дыма, который стелется до центра города». В этом может убедиться каждый житель города, взглянув в ясный и безветренный день на трубу Улан-Удэнского авиазавода, из которой в воздух выбрасываются густые черные клубы дыма. Эта картина резко контрастирует с трубами даже старушки ТЭЦ-1, из которых после критики экологов теперь идет белый, очищенный дым.Дело в том, что на ТЭЦ установлены новые системы очистки выбросов, а вот что касается авиазаводской котельной, то там все настолько убого и изношенно, что создается впечатление, что выбросы вообще не проходят очистку. Особенно в сложном положении оказываются сами авиазаводчане. В безветренный период вся сажа с трубы падает на Восточный и Загорск.- Каждый вечер заводская котельная заволакивает Восточный густым дымом, от которого невозможно спрятаться, открыть окна, - жалуется в соцсетях житель поселка. - Ну сколько нашему богатому предприятию можно экономить на котельной и нашем здоровье? И это сегодня, когда днем порой стоит плюсовая температура. А что будет в холода, когда они запустят все котлы?Напомним, по данным Министерства природных ресурсов Бурятии, в атмосферу города попадают вещества из 3467 промышленных источников загрязнения. Причем на ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» официально приходится всего лишь 5% выбросов. Однако эти цифры вызывают недоумение, если поглядеть на интенсивность выбросов сжигания угля на заводской котельной и черный шлейф в полнеба.На самом заводе о проблеме знают и недавно начали предпринимать меры для улучшения экологической ситуации.Как сообщили в пресс-службе ОАО «У-УАЗ», в производственной котельной завода, которая отапливает также расположенный рядом микрорайон Восточный, происходит замена выработавших свой ресурс двух водогрейных котлов КВТС-20-150 на котлы с улучшенными характеристиками режимов горения.- В настоящее время идут монтажные работы, и до конца ноября полностью произойдет их замена, - отметила пресс-секретарь Светлана Усольцева. - Затраты на монтаж двух новых котлов и циклонов, а также демонтаж старых составили 89 млн рублей. За счет переоборудованной подачи воздуха в топку котла будет увеличено время горения, что обеспечит более полное сжигание в зоне горения пылеобразного составляющего топлива. Это уменьшит его влияние на атмосферу.Как отмечается, для улучшения экологической обстановки в 2021 году запланирована замена еще двух старых котлов. Что касается остающихся в работе мощностей, то батарейные циклоны на современные электрические фильтры планируется поменять в 2022-2025 годах.- Кардинально решить проблему уменьшения выбросов в атмосферу и обеспечения теплом производства и поселка может строительство в городе новой котельной либо подключение к теплоснабжению от ТЭЦ-2, - отмечают на авиазаводе.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»