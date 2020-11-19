В Бурятии оштрафовали райсовет

Он вовремя не направил свои решения в администрацию главы республики





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе совета депутатов Заиграевского района.

«В нарушение закона районный совет депутатов своевременно не направил сведения о нормативных актах, принятых на заседаниях в июне–июле 2020 года, в Государственно-правовой комитет Администрации главы и правительства республики. Лишь в ходе прокурорской проверки, 13 октября, сведения о правовых актах направлены в республиканский регистр», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес исполняющему обязанности председателя райсовета представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлению прокурора суд привлек райсовет к административной ответственности и оштрафовал на 3 тысячи рублей.Фото: «Номер один»