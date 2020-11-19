В Бурятии у родственника главы вычли фиктивный стаж

Также мужчину заставили вернуть незаконно полученную зарплату
В 2018 году Тарбагатайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главы одного из сельских поселений. Он был признан виновным в служебном подлоге. Из корыстной заинтересованности глава поселения фиктивно трудоустроил на должность водителя администрации родственника супруги, который фактически не работал. При этом период фиктивной работы мужчине незаконно включили в стаж, учитываемый при назначении пенсии, сообщает прокуратура Бурятии.
В связи с этим прокурор направил в суд иск о признании незаконным включение периода фиктивного трудоустройства в стаж родственника главы. Суд требования прокурора удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу.
Кроме того, мужчине пришлось вернуть в бюджет и всю сумму зарплаты, полученную им за период фиктивного трудоустройства.
Фото: «Номер один»
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