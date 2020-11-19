В Бурятии у родственника главы вычли фиктивный стаж

Также мужчину заставили вернуть незаконно полученную зарплату





В 2018 году Тарбагатайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главы одного из сельских поселений. Он был признан виновным в служебном подлоге. Из корыстной заинтересованности глава поселения фиктивно трудоустроил на должность водителя администрации родственника супруги, который фактически не работал. При этом период фиктивной работы мужчине незаконно включили в стаж, учитываемый при назначении пенсии, сообщает прокуратура Бурятии.

В связи с этим прокурор направил в суд иск о признании незаконным включение периода фиктивного трудоустройства в стаж родственника главы. Суд требования прокурора удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу.Кроме того, мужчине пришлось вернуть в бюджет и всю сумму зарплаты, полученную им за период фиктивного трудоустройства.Фото: «Номер один»