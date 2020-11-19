В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 превысило 16 000

Ежесуточный прирост новых больных коронавирусом стабилен в районе отметки 270



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 16 191. Это на 271 случай больше, чем было в среду, 57% (9281) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 325 человек, восемь за минувшие сутки.



Из 271 нового случая коронавируса: 197 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 8 652 человека.



В стационарах республики получают лечение 2 212 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 30), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 691. В отделениях реанимации находится 107 пациентов (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ 48 пациентов (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.



Амбулаторное лечение проходят 3065 пациентов с COVID-19, наблюдается 13 956 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 10 589 (+260) человек.



В настоящее для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 766 коек, занято – 2 212, свободно - 554 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,9%.



В обсерваторе находятся 11 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5 984 человек, с нарастающим итогом – от 577 617 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Фото: pixabay.com

