Компания из Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус

Новинка поможет заменить ПЦР-тест, особенно в местах, где сложно обеспечить доступ в лабораторию



Резидент фонда «Сколково» компания «Рапид Био», зарегистрированная в Бурятии, готовит к выпуску на рынок экспресс-тест на коронавирус. Об этом корреспонденту портала tvoidv.ru сообщил генеральный директор компании Анжей Жимбиев.



По словам Анжея Жимбиева, сейчас тест находится в финальной стадии разработки.



«Наша новая разработка поможет заменить ПЦР-тест. Особенно в местах с низкой плотностью населения, где сложно обеспечить доступ в лабораторию, безопасность всего логистического процесса с точки зрения патогенности самого вируса. Можно будет заменить его полностью на экспресс-метод тестирования. Тест сейчас в финальной стадии разработки. Мы очень надеемся, что скоро сможем его вывести на рынок, и людям не нужно будет ехать мазки сдавать, а можно будет прямо дома сделать этот тест», - рассказал представитель компании.



Напомним, компания «Рапид Био» первой в России разработала и запустила в производство тест на антитела к Covid-19. Время проведения анализа по капле крови составляет 10-15 минут, а диагностическая чувствительность - 96%.



Сейчас фирма производит около 50 тысяч тестов в неделю.



Фото: «Номер один»

